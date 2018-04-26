В Подмосковье горит и взрывается авиазавод "Рубин" (видео)

21:45, 26 апреля 2018
Мир
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В Балашихе горит авиазавод/ скриншот

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«В Балашихе сильный пожар. Горит (и даже взрывается) завод «Рубин», – говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Местные жители размещают в соцсетях видео пылающего завода, на которых видно огонь и огромный столб дыма.

Отметим, предприятие занимается производством продукции для авиастроения: тормозных и нетормозных колёс, приводов-генераторов, плунжерных насосов, насосных станций, гидромоторов, ряда агрегатов управления.

Видео: Ruslan Rus

Видео: M1ha1L

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Теги: #пожар#Подмосковье