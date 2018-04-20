На четыре человека меньше: СК РФ озвучил новые данные по погибшим в страшном пожаре в Кемерово

По результатам проведенной генетической экспертизы, окончательное количество погибших при пожаре составило 60 человек.

В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64 как сообщалось ранее.

Такие данные привел Следственный комитет России.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — говорится в сообщении ведомства.

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Следователи также получили заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре. Личности всех погибших были установлены. Следователи выдали разрешение на захоронение 37 человек.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерове произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли 60 человек, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.