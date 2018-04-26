Исторический момент: лидеры Южной Кореи и КНДР встретятся на границе двух стран

Ожидается, что Ким и Мун обсуждать ядерный арсенал КНДР. Встреча должна завершиться подписанием совместного заявления.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретитcя с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 апреля на демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.

Об этом сообщает DW. Ким Чен Ын должен пересечь демаркационную линию, по которой его ждет президент Южной Кореи. Затем они проведут встречу в населенном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Эта встреча станет третьей за более полувека, до сих пор подобные межкорейские саммиты проводились в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах.

Ожидается, что Ким и Мун обсуждать ядерный арсенал КНДР. Встреча должна завершиться подписанием совместного заявления.

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Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что страна приостановит ядерные и ракетные испытания и закрывает ядерный испытательный полигон в северном районе.