Политолог объяснила, к чему привели удары Трампа по Сирии

Удары "Томагавков" по военным объектам Асада не могут компенсировать отсутствие стратегии, отметила эксперт.

Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham, объяснила, к чему привели удары Дональда Трампа по Сирии.

В интервью "Новому времени" политолог оценила нынешнюю ситуацию в конфликте в Сирии и баланс основных сил, стоящих за ним, после жестких реплик Трампа в сторону России, а затем ударов союзников США по военным объектам асадитов в ответ на химическую атаку.

"То, что США вместе с Францией и Великобританией решились на авиаудар, не означает наличия у Вашингтона стратегии, и стратегии у коллективного Запада нет. Американская политика находится в состоянии полного паралича, основные игроки на американском внешнеполитическом поле все еще действуют вразнобой. Сейчас напряжение спадает", - отметила Шевцова.

По ее словам, очевидно, ни Москва, ни Вашингтон не хотят дальнейшего роста напряженности. Ведь РФ обратилась с требованием созвать чрезвычайную сессию Совета Безопасности ООН, а значит, продолжила эксперт, Путин не намерен ввязываться в дальнейшую конфронтацию из-за Асада.

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"При этом отношения между Россией и Америкой сохраняют формат "холодного мира", - заявила она.

"Вместе с тем американцы, размышляя о том, что делать в Сирии — уходить или нет, явно демонстрируют, что у них не прошел "иракский синдром", когда они начали войну ради борьбы с терроризмом в Ираке и не было реальных доказательств того, что Саддам Хусейн обладает ядерным оружием. Не прошел подобный синдром, по-видимому, и у французов", - подчеркнула политолог.

По всему видно, продолжила она: Запад, не имея стратегии, оказался в замешательстве.

"А удары "Томагавков" по военным объектам Асада не могут компенсировать отсутствие стратегии. Они, скорее, свидетельствуют о попытках сохранить лицо", - добавила специалист по американско-российским отношениям.

"Впрочем, Москва оказалась в Сирии еще в более тяжелой ситуации: ссориться с Западом из-за Асада Путину не хочется, а отступить и тем более уйти — нельзя. Это будет проявлением слабости", - подытожила она.

Полный текст интервью Лилии Швецовой читайте в свежем номере журнала "Новое время страны" от 26 апреля 2018 года.