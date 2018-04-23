В Торонто фургон врезался в людей на тротуаре и скрылся
На одной из улиц Торонто микроавтобус белого цвета въехал на тротуар и сбил группу пешеходов.
По предварительным данным пострадали от восьми до десяти человек, передает РБК.
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Очевидцы утверждают, что четверо из них до прибытия скорой помощи не подавали признаков жизни.
Телеканал CBC со ссылкой на врачей сообщил, что всего госпитализировали пять человек. Информации о том, насколько тяжелым является их состояние, пока не поступало.
Водитель микроавтобуса не остался на месте происшествия и попытался скрыться. Спустя короткое время полицейские остановили машину в нескольких кварталах от места происшествия и задержали шофера. Его имя пока не уточняется.
White Van seen plowing into people on #YongeStreet#Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4— Obelix (@henrimiller100) April 23, 2018
В связи с инцидентом район происшествия оцеплен, станции близлежащей линии метро временно не работают.
Улица, на которой произошло ДТП, находится примерно в 30 км от центра города и гостиницы Intercontinental, где в эти дни проживают главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки», приехавшие на саммит. По данным Reuters, дополнительные меры безопасности возле гостиницы пока не введены.