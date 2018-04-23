В Торонто фургон врезался в людей на тротуаре и скрылся

В связи с инцидентом район происшествия оцеплен, станции близлежащей линии метро временно не работают.

На одной из улиц Торонто микроавтобус белого цвета въехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

По предварительным данным пострадали от восьми до десяти человек, передает РБК.

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Очевидцы утверждают, что четверо из них до прибытия скорой помощи не подавали признаков жизни.

Телеканал CBC со ссылкой на врачей сообщил, что всего госпитализировали пять человек. Информации о том, насколько тяжелым является их состояние, пока не поступало.

Водитель микроавтобуса не остался на месте происшествия и попытался скрыться. Спустя короткое время полицейские остановили машину в нескольких кварталах от места происшествия и задержали шофера. Его имя пока не уточняется.

В связи с инцидентом район происшествия оцеплен, станции близлежащей линии метро временно не работают.

Улица, на которой произошло ДТП, находится примерно в 30 км от центра города и гостиницы Intercontinental, где в эти дни проживают главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки», приехавшие на саммит. По данным Reuters, дополнительные меры безопасности возле гостиницы пока не введены.