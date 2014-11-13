Умер экс-министр экономики Грузии Каха Бендукидзе - СМИ

По предварительным данным, Бендукидзе умер в одном из лондонских отелей от сердечного приступа. Недавно он вернулся из Швейцарии, где проходил лечение в кардиологической клинике.

Кахе Бендукидзе было 58 лет.

Бендукидзе в 1990-е годы занимался бизнесом в России. Он основал холдинг «Объединенные машиностроительные заводы». До 2004 года он был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), однако после «революции роз» в Грузии уехал в Тбилиси, а через год продал свои акции в ОМЗ.

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В правительстве Грузии Бендукидзе возглавил Министерство экономики, а затем получил должность министра по координации экономических реформ. Основой концепции министра стало привлечение инвестиций путем продажи госсобственности и облегчение условий для ведения среднего и малого бизнеса.

После отстранения президента Украины Виктора Януковича от власти Бендукидзе приезжал в Киев. Там он подготовил материал для местных СМИ, где посоветовал украинцам перестать выбирать во власть популистов, начать борьбу с коррупцией и бюрократизмом.

По материалам: Новости Грузия,Лента.ру, РБК