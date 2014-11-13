Макконнел возглавил фракцию республиканцев в американском сенате
21:04, 13 ноября 2014Мир
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Сенатор Митч Макконнелл, республиканец от штата Кентукки, в среду был избран лидером фракции Республиканской партии в верхней палате конгресса США.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС.
Голосование прошло за закрытыми дверями. Кандидатура Макконнелла была выдвинута его коллегой по партии и палате Келли Айотт, в сенате представляющим штат Нью-Гемпшир. Процедура избрания носила по факту формальный характер: о том, что Макконнелл возглавит республиканцев в сенате, было известно уже после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли 4 ноября.
Читайте такжеЭксперты рассказали, как повлияют выборы в США на ситуацию в УкраинеНачиная с января 2015 года, обе палаты конгресса будут контролироваться республиканцами. До 4 ноября они имели большинство лишь в палате представителей, но по итогам голосования партия смогла занять лидирующую позицию и в сенате.
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