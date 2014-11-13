Италия выделит 6 млн евро на борьбу с эпидемией вируса Эбола

Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечает итальянский МИД, с начала распространения эпидемии на борьбу с этим смертельно опасным заболеванием Рим уже выделил 7,6 миллиона евро, которые пошли как на поддержку действий агентств ООН и Международного красного креста, так и на финансирование проектов итальянских неправительственных организаций, в основном работающих в Сьерра-Леоне.

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"Новые средства на общую сумму 6 миллионов евро будут выделены до конца года", — добавляется в пресс-релизе, в котором также подчеркивается, что Италия продолжит поддерживать действия по борьбе с лихорадкой Эбола и в 2015 году.

Общее число погибших от лихорадки Эбола, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составило 5160 человек из 14098 зараженных. Самое большое число жертв зафиксировано в трех западноафриканских странах: Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.