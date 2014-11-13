Президент Армении посетил оккупированный Карабах

Об этом сообщает сайт Новости-Азербайджан со ссылкой на aysor.am.

В пресс-службе сообщили, что Саргсян посетит ряд воинских частей армянских войск в Нагорном Карабахе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Читайте такжеАзербайджан закрыл воздушное пространство над Нагорным КарабахомВ мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин дважды посещал оккупированный Крым - в мае и августе.