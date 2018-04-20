Принца Гарри признали самым красивым мужчиной британской монаршей семьи (видео)

20:21, 20 апреля 2018
Мир
302

Об этом говорится в сюжете ТСН. Почетное звание он получил благодаря симметрии лица. Его черты по древнегреческому правилу золотого сечения совершенны на 81,5%.

Читайте такжеПринц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков

Несколькими процентами идеальности ему уступает старший брат, принц Уильям. И на третьем месте по симметричности в монаршей семье оказался единственный сын дочери Елизаветы, принцессы Анны - 40-летний Питер Филлипс. 

Ранее сообщалось, что Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Британия#принц Гарри