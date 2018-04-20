Принца Гарри признали самым красивым мужчиной британской монаршей семьи (видео)
20:21, 20 апреля 2018Мир
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Почетное звание он получил благодаря симметрии лица. Его черты по древнегреческому правилу золотого сечения совершенны на 81,5%.
Принца Гарри признали самым красивым мужчиной британской монаршей семьи
Принца Гарри признали самым красивым мужчиной британской монаршей семьи.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Почетное звание он получил благодаря симметрии лица. Его черты по древнегреческому правилу золотого сечения совершенны на 81,5%.
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Несколькими процентами идеальности ему уступает старший брат, принц Уильям. И на третьем месте по симметричности в монаршей семье оказался единственный сын дочери Елизаветы, принцессы Анны - 40-летний Питер Филлипс.
Ранее сообщалось, что Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
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