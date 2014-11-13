США продлили действие санкций против Ирана на год
14:56, 13 ноября 2014Мир
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Президент США Барак Обама уведомил конгресс о решении продлить на год срок действия санкций против Ирана.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС. "Наши отношения с Ираном пока не нормализованы", - говорится в письме Барака Обамы.
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В связи с этим американский президент принял решение оставить в силе исполнительный указ от 1979 года, в соответствии с которым в отношениях с Ираном объявляется "чрезвычайное положение" и против него вводятся санкции.
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