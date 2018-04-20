Владелец "фабрики троллей" отправляет российских политтехнологов в Африку - СМИ

Российские политтехнологи имеют опыт работы на выборах в других странах.

В нескольких странах Африки, где в ближайшие год или два должны состояться выборы, российские политтехнологи проводят мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования.

Об этом пишет российские издание Коммерсантъ со ссылкой на свои источники.

Финансирует работу бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с российской "фабрикой троллей" из Ольгино, так называемой ЧВК "Вагнера", координирует - политтехнолог Ярослав Игнатовский.

По мнению экспертов, политтехнологи могут заработать на экспорте российских политтехнологий, но вряд ли намерены повлиять на результат африканских выборов в пользу РФ.

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Такие исследования, в частности, проводятся на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении. На Мадагаскаре выборы президента и парламента пройдут в этом году (также выборы глав государств либо парламентов пройдут в этом году еще в 14 африканских государствах, включая Ливию, Зимбабве, Чад), в следующем году выборы предстоят в ЮАР и еще в пяти странах континента, включая Нигерию. В Кении выборы проходили в прошлом году.

"Но подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно", - говорит знакомый с проектом источник.

Отмечается, что участники проекта не уполномочены давать комментарии СМИ и стараются не афишировать свою работу.

По словам эксперта, ситуация, когда технологи помогают в Африке прийти к власти пророссийским силам, возможна, однако "любой ставленник будет в первую очередь заниматься делами своей страны".

"Коммерсантъ" отмечает, что российские политтехнологи имеют опыт работы на выборах в других странах. К примеру, компания "Никколо М" работала в странах Латинской Америки.