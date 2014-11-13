Азербайджан закрыл воздушное пространство над Нагорным Карабахом
Об этом Баку уже проинформировал всех членов международной организации гражданской авиации.
Азербайджан объявил воздушное пространство над Нагорным Карабахом закрытым для полетов, сообщил МИД республики, передает Новости-Азербайджан.
«Азербайджан закрыл воздушное пространство над оккупированными территориями для полетов и в соответствующем порядке проинформировал об этом всех членов международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что вооруженные силы страны сбили «вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения», который «вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана».
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Напомним, конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В результате оккупации территории Азербайджана около миллиона граждан страны стали вынужденными переселенцами и беженцами.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий до сих пор не выполняются Арменией.