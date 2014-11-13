Азербайджан закрыл воздушное пространство над Нагорным Карабахом

Азербайджан объявил воздушное пространство над Нагорным Карабахом закрытым для полетов, сообщил МИД республики, передает Новости-Азербайджан.

«Азербайджан закрыл воздушное пространство над оккупированными территориями для полетов и в соответствующем порядке проинформировал об этом всех членов международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба минобороны Азербайджана заявила, что вооруженные силы страны сбили «вертолет марки Ми-24, принадлежащий вооруженным силам республики Армения», который «вышел на боевой курс, попытался атаковать позиции Азербайджана».

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Напомним, конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В результате оккупации территории Азербайджана около миллиона граждан страны стали вынужденными переселенцами и беженцами.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению Нагорно-Карабахского региона и других оккупированных территорий до сих пор не выполняются Арменией.