Армения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха (видео)

Лидеры Армении и Азербайджана Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретились в Париже при участии французского президента Франсуа Олланда.

Стычки на границе этого региона Азербайджана, населенного преимущественно армянами, возобновились в августе, с тех пор погибли полтора десятка пограничников.

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Ильхам Алиев и Серж Саргсян договорились обменяться информацией о пропавших без вести.

В следующий раз встреча должна состояться через год.