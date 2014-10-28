Армения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха (видео)
10:57, 28 октября 2014Мир
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Ильхам Алиев и Серж Саргсян договорились обменяться информацией о пропавших без вести.
REUTERS
Лидеры Армении и Азербайджана Ильхам Алиев и Серж Саргсян встретились в Париже при участии французского президента Франсуа Олланда.
Стычки на границе этого региона Азербайджана, населенного преимущественно армянами, возобновились в августе, с тех пор погибли полтора десятка пограничников.
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Ильхам Алиев и Серж Саргсян договорились обменяться информацией о пропавших без вести.
В следующий раз встреча должна состояться через год.
Армения и Азербайджан возобновляют переговоры о судьбе Нагорного Карабаха
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