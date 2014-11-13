Венгрия поддержит новые санкции против РФ

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, пишет "Украинская Правда" со ссылкой на Reuters.

"Я сказал министру иностранных дел Германии, что Венгрия всегда будет преданной тем решениям, которые Европа принимает вместе - это касается и ситуации с Украиной", - сказал он.

В то же время, Сийярто заявил, что Будапешт хочет "сбалансированных, здоровых и прагматичных" отношений с Москвой, однако будет отстаивать суверенитет Украины.

Читайте такжеНедовольные политикой прокремлевского правительства венгры устроили массовый протест (видео)

Кроме того, он поднял вопрос энергетической безопасности Европы, которая находится в "тяжелом состоянии".

В частности, по словам Сийярто, Венгрия вынуждена диверсифицировать поставки газа и ей необходима поддержка ЕС по улучшению инфраструктуры для транспортировки газа.

Читайте такжеВенгерский премьер подтвердил намерение строить "Южный поток"

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против РФ являются оправданными.

В то же время, ранее Венгрию считали "слабым звеном" в Евросоюзе при достижении консенсуса в отношении санкций против России.