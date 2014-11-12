Le Figaro: Си Цзиньпин и Путин пристально наблюдали за Обамой на саммите АТЭС

В статье, которая называется «Си Цзиньпин и Путин пристально наблюдали за Обамой на саммите АТЭС», опубликованной в газете Le Figaro, Патрик Сен-Поль пишет, что президенту Китая не удалось растопить лед между российским и американским коллегами на саммите АТЭС.

Чутко улавливая наименьшие знаки, китайские руководители обязательно увидят в них символы, предсказывающие большой переворот в мировом балансе сил. Почти через два года после того как Си Цзиньпин стал президентом Китая, он сосредоточил в своих руках всю власть, и впереди у него еще 8 лет. Во вторник и среду он встречается с уже менее влиятельным Бараком Обамой, который уйдет в отставку через 2 года. Приоритетной задачей для Си Цзиньпина является формирование «нового типа отношений между крупными державами» с Соединенными Штатами, а также с Россией, которую Китай включил в этот клуб, когда они все будут играть на равных.

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Пекине дал Китаю возможность прочувствовать ту роль, которую он намерен играть в этом сложном «дипломатическом треугольнике». На встречах глав государств Си Цзиньпин усаживал президента России Владимира Путина слева от себя, а Барака Обаму справа. Но ему так и не удалось растопить лед между Обамой и Путиным, которые, казалось, сидели с застывшим выражением лица. Президент США несколько раз встретился с российским коллегой, в общей сложности им удалось поговорить около 20 минут.

Они обсудили проблемы Украины, Ирана и Сирии, сообщили в Белом доме, в то время как военные учения вызывают опасения по поводу возвращения к полномасштабной войне в Донецке, оплоте пророссийских сепаратистов в восточной Украине. Обама сказал, что он будет использовать любую возможность, чтобы призвать Путина урегулировать украинский кризис мирным путем. Однако сейчас два лидера не ладят друг с другом, а отношения между Америкой и Россией не были такими напряженными со времен холодной войны.

Взаимные подозрения

Вечером, после первой двусторонней встречи, Си Цзиньпин поужинал с Бараком Обамой, обсудив китайско-американские отношения. В интервью информагентству «Синьхуа» президент США сказал, что он желает Китаю больших успехов, добавив, что Пекин должен обеспечивать международный порядок, а не подрывать его. Он «полностью» отрицает предположения о том, что США стремятся сдерживать влияние Китая с помощью расширения своего присутствия в Азии... но вряд ли заверения Обамы помогут развеять подозрения Пекина.

Тем не менее, призывы Барака Обамы к расширению сотрудничества между Китаем и США в борьбе с международным терроризмом и урегулировании кризисов, скорее всего, не будут услышаны. Пекин не скрывает свое нежелание присоединяться к инициативам США и отказывается от участия в каких-либо операциях вне рамок ООН. Китай и США в последние месяцы не могли достичь согласия по ряду вопросов, в частности в том, что касается торговли, прав человека, морских и территориальных споров в Китайских морях, а также кибербезопасности. Аналитики считают, что прогресс в решении этих вопросов маловероятен, так как эти две страны занимают абсолютно противоположные позиции.