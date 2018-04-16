"Там уже люди прыгают! Сейчас все погибнем": опубликованы жуткие аудио звонков в службу спасения во время пожара в Кемерово

В аудио - звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров "Зимней вишни"; здесь - простые люди, плачущие, зовущие на помощь; здесь - растерянные диспетчеры службы спасения.

Опубликованы аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "Зимней вишне" в Кемерово.

Это - звонки тех, кто был заперт в залах кинотеатров, люди плачут и зовут на помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

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"Здесь ужасное, концентрированное человеческое горе. Это никогда не должно повториться, но мы все знаем, - это будет вновь... И раз за разом главные виновники уходят от ответственности", - говорится в сообщении.

"Глава МЧС Кемеровской области, сотрудники местной пожинспекции, народный губернатор Аман Тулеев, министр Пучков - вы все должны слушать эти записи", - добавили в Mash.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.