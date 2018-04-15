В Сирии заявили, что уничтоженный ракетами центр в Дамаске производил лекарства от рака

В Пентагоне ранее указали, что авиаудары коалиции были нацелены на объекты, причастные к созданию химоружия.

Подконтрольные режиму Асада СМИ сообщили, что уничтоженный авиаударом коалиции исследовательский центр в Дамаске специализировался на онкологической медицине (в частности – борьбе с раком).

Как сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA, целью удара коалиции стал исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Баржа (Barzeh) на севере Дамаска. Объекту был нанесен огромный урон.

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Утверждается, что центр производил химикаты для производства лекарств от рака, а также занимался анализом материалов, которые ввозились в Сирию для использования в химической и фармацевтической промышленности.

Отмечается также, что институт ранее использовался экспертами Организации по запрещению химического оружия, а в последних отчетах организации с института якобы сняли все обвинения в причастности к разработке химического оружия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии, которые связаны с химическим оружием. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70-ти до 100 человек.