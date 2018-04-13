Одно дерево лишило электричества 870 тысяч жителей в Пуэрто-Рико

Инцидент произошел, когда компания-подрядчик проводила обрезку деревьев вдоль линии электропередачи.

В Пуэрто-Рико около 870 тысяч потребителей остались без электричества после падения дерева на линии электропередач.

Об этом сообщает CNN.

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Дерево упало на основную линию электропередачи столицы и ее пригородов, оставив без электричества примерно 870 тысяч человек. Без электричества также остались госпиталь, международный аэропорт, которые были переведены на резервные генераторы и другие объекты инфраструктуры.

По данным энергопоставляющей компании, для полного восстановления электроснабжения потребуется от 7 до 11 часов.

Сообщается, что инцидент произошел, когда компания-подрядчик проводила обрезку деревьев вдоль линии электропередачи. Сотрудник зацепил дерево, которое упало на провода.

Напомним, в сентябре Пурэто-Рико оказался полностью обесточенным из-за урагана "Мария". С тех пор там так и не удалось восстановить полноценное электроснабжение, отмечает CNN.