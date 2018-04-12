Кандидат на должность главы Госдепа признал факт активного вмешательства РФ в выборы

Майк Помпео при этом отказался сообщить, обсуждал ли с Трампом расследование возможного вмешательства РФ в выборы в США.

Кандидат на должность государственного секретаря США, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео отказался сообщить, обсуждал ли с президентом Дональдом Трампом расследование возможного вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в 2016 году.

Во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам об утверждении его кандидатуры в ответ на вопрос сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса он сказал следующее: "Я не собираюсь говорить о моих личных разговорах, которые я имел с президентом".

Сенатор спросил Помпео, обсуждал ли с ним Трамп расследование ФБР или расследование специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентскую гонку в США.

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При этом Помпео заявил, что общался со специальным прокурором Департамента юстиции США Робертом Мюллером, однако, отказался сообщить о подробностях предмета их разговора.

По его словам, он взаимодействовал со следователями в различных расследованиях.

В то же время, сенатор от Республиканской партии Марко Рубио спросил Помпео, согласен ли он с тем, что правительство России активно вмешивалось в выборы в США, потому что убеждено, что с помощью дезинформации и пропаганды можно выиграть "бескровные войны против демократий".

"Да, это правильно", - ответил Помпео.

Как сообщал УНИАН, президент США решил назначить директора ЦРУ Помпео новым государственным секретарем вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности, относительно ядерного соглашения в отношении Ирана.

Тиллерсон формально до 31 марта занимал должность госсекретаря США.