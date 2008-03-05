Сербия собирается прекратить все контакты с ЕС

Парламент Сербии на этой неделе планирует проголосовать по резолюции, предусматривающей прекращение всех контактов Белграда с Европейским Союзом (ЕС), до тех пор, пока блок не откажется от поддержки независимости Косово. Как сообщает Reuters, проект резолюции был представлен на рассмотрение парламента националистической Радикальной партией.

Документ поддержали премьер-министр Воислав КОШТУНИЦА и Социалистическая партия, которую когда-то возглавлял сербский лидер Слободан МИЛОШЕВИЧ. Таким образом, резолюцию должны поддержать 144 из 250 депутатов. Президент Сербии Борис ТАДИЧ, возглавляющий Демократическую партию Сербии, выступил "категорически против" резолюции, в которой парламентарии осуждают направление в Косово "незаконной" наблюдательной миссии ЕС. Авторы документа требуют, чтобы Евросоюз отозвал эту миссию и предлагают всем государствам, признавшим суверенитет Косово, аннулировать это решение. В частности, в проекте резолюции утверждается, что только "единая Сербия может и хочет вести переговоры о европейской интеграции".

Кроме того, в ней содержится призыв к блоку "определенно и однозначно" подтвердить целостность территории Сербии, и указывается на то, что только в этом случае Сербия продолжит переговоры с ЕС об интеграции. Сербские радикалы требуют, чтобы их документ попал в повестку дня в среду, однако поскольку многие пункты уже согласованы, голосование может пройти в течение 10 дней.

Сербский премьер призвал все политические силы к консенсусу на базе вопроса национальной целостности, подчеркнув, что Сербии необходимо выработать общую позицию, в рамках которой обозначить, что страна продолжит интеграцию в ЕС только как единое государство.

Напомним, Сербия подписала соглашение, предшествующее вступлению в европейский блок, но ЕС заблокировал подписание документа со своей стороны до тех пор, пока Белград не выдаст Гаагскому трибуналу лиц, обвиняемых в преступлениях периода балканских войн 1990-х годов.

17 февраля 2008 года парламент Косово ратифицировал декларацию об одностороннем объявлении независимости края. Среди стран, признавших независимость Косово, - Германия, Франция, Латвия, Эстония, Норвегия, Великобритания, Италия, Польша, Австралия, Афганистан, США, Турция. Против признания независимости края выступают, в частности, Россия, Китай, Испания, Румыния и Кипр.