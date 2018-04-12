Навальный анонсировал митинги в преддверии инаугурации Путина

Навальный призвал граждан выходить на улицы «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония».

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный анонсировал 5 мая митинги и акции протеста по всей стране. Об этом Навальный написал в своем блоге. 7 мая состоится церемония инаугурации президента Владимира Путина.

Как передает РБК, Навальный призвал граждан выходить на улицы «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония». «Наша общая задача - добиться, чтобы наш голос был услышан и принят во внимание», - сказал Навальный.

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Юрист ФБК Иван Жданов пояснил РБК, что это анонс митинга, подавать уведомление на согласование в мэрию нужно не раньше, чем за 15 дней. «Традиционно, скорее всего, подадим на Тверскую [улицу в Москве]. Вряд ли мы будем отступать от своих традиций. Тверская - шествие, митинг - Охотный Ряд», - добавил он.

В мэрии Москвы сообщили, что заявление о согласовании акции Навального 5 мая пока не поступило. Срок подачи - от 10 до 15 дней до дня проведения публичного мероприятия, отметили там.

Последняя акция протеста сторонников Навального в поддержку так называемой «забастовки избирателей» прошла 28 января. В Москве и Санкт-Петербурге митинги были не согласованы. По данным МВД, в ходе акций в 16 городах были задержаны 266 человек.

Как сообщал УНИАН, ранее Навальный отверг предложение экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак о сотрудничестве, обвинив ее в лицемерии.