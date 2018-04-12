Премьер Британии готова поддержать военные действия в Сирии без согласия парламента - СМИ

Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить планы для консультаций с парламентом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия в Сирии, не дожидаясь согласия парламента.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в правительстве.

Премьер Британии считает, что ответные меры в связи с сообщениями о химической атаке в Думе должны быть предприняты срочно. Таким образом Мэй стремится предотвратить повторение химатаки вблизи Дамаска.

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Источники отмечают, что Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить планы для консультаций с парламентом в Вестминстере.

В свою очередь, лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин предупредил, что такой шаг со стороны Британии может привести к эскалации ситуации и призвал провести голосование для определения дальнейших действий Лондона в отношении Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что ей требуется больше доказательств для военного ответа на химическую атаку в Сирии.