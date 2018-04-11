Советник Трампа по вопросам внутренней безопасности ушел в отставку

Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности.

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку.

Об этом заявила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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По ее словам, Боссерт ушел в отставку по просьбе Джона Болтона, нового советника Трампа по национальной безопасности. «Президент благодарен за приверженность Тома защите и безопасности нашей страны», — сказала Сандерс.

Она подчеркнула роль Боссерта в защите США от террористических угроз, укреплении американской кибербезопасности и реагировании на стихийные бедствия.

Накануне издание The Hill со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщало, что представитель совета национальной безопасности Майкл Энтон также уйдет в отставку.

Как сообщал УНИАН, 23 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил Джона Болтона на должность своего советника по национальной безопасности. 9 апреля состоялась официальная церемония передачи полномочий от предыдущего советника по нацбезопасности Герберта Макмастера до Джона Болтона.