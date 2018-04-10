В Польше заявили, что Россия с самого начала препятствовала расследованию смоленской катастрофы

Собранные российской стороной материалы не были представлены ни польским правоохранительным органам, ни общественности.

Россия с самого начала усложняла Польше расследование причин смоленской катастрофы, а также политизирует расследование этой катастрофы, считают польские эксперты.

Читайте также"Взрыв": в Польше назвали официальную причину смерти жертв Смоленской катастрофы

В частности, Следственный комитет Российской Федерации, который проводит собственное производство по этому делу, не отвечал на запросы о правовой помощи польских правоохранительных органов, а в некоторых случаях отказывался принять мер, предусмотренные международными соглашениями, передает Польское радио.

Через несколько часов после трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело, но после восьми лет результаты этого следствия остаются неизвестны, а собранные российской стороной материалы не были представлены ни польским правоохранительным органам, ни общественности. По мнению независимых экспертов, таким образом, Российская Федерация политизирует расследование причин смоленской катастрофы.

В течение восьми лет сотрудники Следственного комитета неоднократно не предоставляли ответы на вопросы польских прокуроров. Вообще, или ограниченно, они выполняли официальные запросы польской стороны о правовой помощи. Они отказались предоставить разрешение польскому прокурору относительно допроса ключевых свидетелей, то есть контролеров из аэропорта «Северный», которых Польша обвиняла в умышленном провоцировании авиакатастрофы.

Все образцы и доказательства, собранные польскими экспертами, сначала попадали в Следственный комитет в Москве, а потом их отправляли в Польшу. Сегодня Россия не вернулаПольше обломков самолета Ту-154М и черных ящиков, которые содержат оригинальные записи разговоров в кабине пилотов и полетной информации.

Справка УНИАН. Катастрофа самолета Ту-154М произошла 10 апреля 2010 года в аэропорту «Северий» в Смоленске. В авиакатастрофе погиб президент Лех Качинский и 95 человек, которые сопровождали его в путешествии в Катынь на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления.