В гробах жертв Смоленской катастрофы оказались перепутанные фрагменты тел и мусор

Во время экспертизы была обнаружена подмена тел двух погибших. Кроме того, эксперты выявили в гробах множество посторонних предметов, таких как бутылки, пакеты, резиновые перчатки и другой мусор.

Во время проведения эксгумаций и судмедэкспертиз 77-ти жертв Смоленской катастрофы, которое ведется в Польше с конца 2016 года, эксперты обнаружили 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.

Об этом сообщает РАР.

"Исследования экспертов, которые работали во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы, вызывают шок: выявлены 69 фрагментов тел 26 лиц, которые были в гробах других жертв катастрофы", - заявила она, сообщая результаты экспертизы.

Читайте такжеВ Польше анонсировали публикацию отчета о причинах Смоленской катастрофы

Во время экспертизы была обнаружена подмена тел двух погибших (подмену еще шести тел зафиксировала военная прокуратура ранее). Кроме того, эксперты выявили в гробах множество посторонних предметов, таких как бутылки, пакеты, резиновые перчатки и другой мусор.

Также заявляется, что в 90% документации, подтверждающей проведение судмедэкспертиз тел погибших в катастрофе российскими специалистами, были ошибки. Например, в ряде случаев эксперты из Москвы описывали те внутренние органы жертв, которых они из-за хирургических вмешательств на момент гибели не имели. Около 30% тел вообще не подвергались экспертизе.

На данный момент в планах польской стороны эксгумация еще 7 тел. Ее планируют завершить до середины мая.

Справка УНИАН. 10 апреля 2010 года неподалеку аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия к 70-й годовщине Катынской трагедии.

10 января 2018 года международный эксперт подкомиссии Минобороны Польши по делам повторного расследования катастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося под Смоленском, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Как утверждает эксперт, было несколько источников взрыва - в крыле, в слоте и в центроплане самолета что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Береза не имела влияния на первичное разрушение крыла. «Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», - говорится в заявлении на сайте Минобороны Польши.