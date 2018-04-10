США рассматривают многонациональный военный ответ на химатаку в Сирии – Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон за сутки дважды общались по телефону для согласования ответа на химическую атаку.

Вашингтон рассматривает многонациональную военную реакцию на химическую атаку в Сирийском городе Дума (Восточная Гута).

Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что, по информации Белого дома, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон за сутки дважды общались по телефону для согласования ответа на химическую атаку.

Накануне Трамп осудил "мерзкую" химическую атаку в Сирии и заявил, что примет решение о действиях США в ответ в течение 24-48 часов.

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Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля, в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвала сфабрикованной.

Город Дума остается последним оплотом повстанцев в Восточной Гуте. Он окружен сирийскими войсками, которым предоставляют поддержку и российские силы. Во время переговоров с Москвой повстанцы пытались добиться права остаться в городе как местные силы безопасности. Однако в пятницу, 6 апреля, переговоры зашли в тупик, и на город началось масштабное наступление при поддержке авиации и артиллерии.

8 апреля Постоянное представительство Великобритании при ООН сообщило в Twitter об экстренном заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций в отношении применения химического оружия в Сирии.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.