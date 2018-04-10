Китай за пару лет использовал больше цемента, чем США за весь ХХ век - ООН

В Китайской Народной Республике всего за два года использовали 6,6 гигатонны цемента.

В период 2011-2013 годов Китай использовал больше цемента, чем США за весь ХХ век.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

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«Китай: в период 2011-2013 гг. страна использовала больше цемента, чем Соединенные Штаты за весь 20-й век. США использовали 4,5 гигатонны цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай — 6,6 гигатонны в период между 2011 и 2013», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Китай готовится запустить в эксплуатацию самый крупный морской мост в мире - Мост Гонконг - Чжухай - Макао, строительство которого длилось с 2009 года. Мост длиной 55 км должен соединить административные районы Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и город Чжухай. Движение по нему должно открыться к лету 2018 года.

В феврале сообщалось, что Кабинет министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов.