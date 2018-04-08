Совбез ООН соберется на экстренное заседание по химической атаке в Сирии

Девять стран настаивают на проведении такого заседания Совбеза ООН относительно применения химического оружия в Сирии.

Завтра состоится экстренное заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно применения химического оружия в Сирии.

Об этом Постоянное представительство Великобритании при ООН сообщил в Twitter.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений о химической атаке в Сирии. Встреча ожидается в понедельник», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин.

При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.