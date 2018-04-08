Польские министры решили вернуть полученные в прошлом году премии

Все деньги, которые вернут польские чиновники, государство направит на благотворительность.

Все члены польского правительства приняли решение добровольно вернуть премии, полученные в прошлом году.

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Как пишет Onet.pl, такое заявление сделал председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин.

Чиновник ответил на вопрос, будут ли наказаны министры, кто откажутся возвращать деньги. "Нет смысла говорить о таких последствиях, потому что каждый вернет деньги - это было совместное решение министров",- заявил он. Эти деньги будут направлены на благотворительность, добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года было обнародовано таблицу с общей суммой вознаграждений, полученных чиновниками в 2017 году. В частности, годовые суммы премий польских министров составляют 65-80 тысяч злотых (26-40 тысяч евро). Эта информация вызвала возмущение оппозиции.

На этой неделе вопрос премий поднял президент правящей партии "Право и справедливость" Ярослов Качиньский. Он анонсировал законопроект об уменьшении оплаты труда польских депутатов, сенаторов, а также представителей центральной и местной власти на 20%.

Качиньский также подверг критике министерские премии, призвав чиновников перевести эти деньги на благотворительность. По его словам, объяснения правительства относительно этих премий "не удовлетворило польское общество".

Против этой инициативы публично выступил только экс-глава польского правительства Беата Шидло, которая заявила, что чиновники заслужили эти награды.