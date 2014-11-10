Минобороны Британии предупредило своих офицеров об опасности секса с россиянками

Об этом говорится в документе Министерства обороны Великобритании, на текст которого ссылается The Sunday Times.

По мнению ведомства, таким образом российские спецслужбы могут попытаться заманить британских чиновников, чтобы потом шантажировать их.

Документ предупреждает, что офицеры ФСБ могут получить ценную информацию, используя знания о "супружеской неверности или сексуальной активности британских чиновников, которые хотят ее скрыть".

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Как отмечает The Daily Mail, КГБ широко использовал подобную "медовую ловушку" относительно лиц, которые могли владеть ценной информацией, во время холодной войны, передает Украинская правда.

Представитель министерства обороны отказался комментировать информацию.

Стоит отметить, что в 2010 году россиянку Катю Затуливетер обвинили в шпионаже после того, как выяснилось, что она имела роман с помощницей депутата Палаты общин Майка Хэнкока.

Она отрицала претензии и позже выиграла апелляцию против депортации из Великобритании.

Скандал произошел после того, как 10 российских шпионов были задержаны и депортированы из США.

Одна из шпионов, Анна Чапман, жила и работала в Лондоне, прежде чем жениться и получить британский паспорт.