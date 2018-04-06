"Мне страшно": племянница Скрипаля объяснила, почему записала беседу с его дочкой и передала РосСМИ

Российское телевидение в четверг распространило аудиозапись разговора Юлии Скрипаль с племянницей Сергея Скрипаля Викторией.

Полиция Лондона в четверг опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль, которую нашли без сознания в британском городе Солсбери вместе с ее отцом - бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.

Российское телевидение в четверг распространило аудиозапись разговора Юлии Скрипаль с племянницей Сергея Скрипаля Викторией. В четверг вечером в беседе с Би-би-си Виктория подтвердила, что узнала свою родственницу по голосу.

"Я не сомневаюсь в том, что это была Юлия", - сказала Виктория Скрипаль в телефонном разговоре с корреспондентом Би-би-си Габриэлем Гейтхаусом.

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В своем заявлении Юлия Скрипаль благодарит людей, которые нашли ее вместе с отцом в Солсбери и пришли им на помощь, а также персонал больницы, в которой она находится. Никаких подробностей ни о своем состоянии, ни о состоянии отца она не приводит.

Распространение заявлений людей, проходящих в качестве потерпевших по уголовному делу, для британской полиции - обычная практика.

Ранее в четверг российский телеканал опубликовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся между Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль, которая находится в России.

На этой записи, появившейся в эфире российского государственного телеканала "Россия 1", голос, предположительно принадлежащий Юлии Скрипаль, сообщает, что состояние ее здоровья улучшилось и она надеется скоро выписаться из больницы.

В четверг корреспондент Би-би-си Габриэль Гейтхаус связался по телефону с племянницей Сергея Скрипаля, чтобы обсудить с ней опубликованную запись. В разговоре Виктория Скрипаль сказала, что говорила именно с Юлией, а также объяснила, почему записала беседу и передала запись СМИ.

Стенограмма разговора приводится ниже.

Би-би-си: По голосу, вы уверены, что это действительно была Юлия?

Виктория Скрипаль: Да, Это Юля, я даже не сомневаюсь в этом, что это Юля.

Би-би-си: Сто процентов?

Виктория Скрипаль: Сто процентов.

Би-би-си: Какова была ваша реакция?

Виктория Скрипаль: Реакцию вы сами слышали: вы знаете, что я не верю своим ушам. А потом - внешне спокойно, а внутри такое… Ну как сказать, влюбленность, чувство влюбленности такое.

Би-би-си: Судя по ее голосу, какое у вас возникло впечатление о ее здоровье - психологическое, физическое?

Виктория Скрипаль: Психологически не знаю, ничего не могу сказать. Но говорила она обычно - в своей обычной тональности.

Би-би-си: Мне интересно, как получилось, что вы все-таки это записали.

Виктория Скрипаль: Я рассказывала уже все: моя работа связана с финансами, и есть некоторые товарищи, которые хотят потом что-то предъявить. И вот, чтобы товарищи не предъявляли, у меня стоит эта программа для записи всех моих телефонных разговоров.

Би-би-си: Почему вы решили передать эту запись СМИ?

Виктория Скрипаль: Потому что, чтобы было видно, что не только… Ну вот Британия, она идет на контакт, она показывает эту запись… Не в целях того чтоб сказать, что вот там это… А то вот все, процесс идет, что Юля пришла в себя… вот с этих целей.

Би-би-си: Просто многие говорят, что идет информационная война. У вас нет ощущения, что вас используют в такой информационной войне?

Виктория Скрипаль: Вы думаете, я не переживаю? Я очень переживаю. Я очень переживаю. Мне страшно, ужасно страшно. То, что пишут? Я не могу всем заткнуть рот. Не могу….

Би-би-си: Виктория, подождите секундочку. Можно спросить - чувствуете ли вы давление с каких-то сторон, чтобы что-то сказать, или не сказать?

Виктория Скрипаль: Вы знаете, может, как такового давления нет, но наводящие вопросы, они есть.

Би-би-си: В смысле?

Виктория Скрипаль: Ну, спрашивают меня так, в таком контексте, чтобы я ответила так, как надо, а не так, как я хочу.