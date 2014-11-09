ФБР рассекретило документы о планах Черчилля сбросить атомную бомбу на Кремль - СМИ

В 1947 году бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль обратился к США с просьбой нанести ядерный удар по СССР и тем самым окончить «холодную войну». Об этом свидетельствует рассекреченный меморандум ФБР, пишет Медуза со ссылкой на The Daily Mail.

Как следует из документа, свою просьбу Черчилль передал через сенатора-республиканца Стайлза Бриджеса, который в 1947 году находился с визитом в Великобритании. По замыслу Черчилля, Бриджес должен был убедить президента США Гарри Трумэна, что только сбросив на Кремль атомную бомбу можно предотвратить завоевание Запада коммунистами.

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"Черчилль отметил, что атомную бомбу надо сбросить прямо на Кремль, тогда Россия останется без руководства. Если же этого не сделать, то в течение двух-трех лет Россия получит собственную бомбу и нападет на США", - пишет The Daily Mail.

Меморандум был впервые опубликован в книге «Когда рычат львы: Черчилли и клан Кеннеди». Ее автор - американский журналист Томас Майер.