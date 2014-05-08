Перед 9 мая Россия провела симуляцию ядерного удара

Об этом сообщает Российский телеканал Звезда.

"Указания по подготовке этих мероприятий были запланированы еще в ноябре прошлого года. Цели этих занятий были сформулированы еще в ноябре прошлого года. Сегодня в ходе запланированных мероприятий будут задействованы все виды и рода Вооруженных Сил РФ на всей территории страны, включая силы ядерного сдерживания", - сказал президент, открывая тренировку.

"К тренировке привлекаются силы и средства всех военных округов, Ракетных войск стратегического назначения, войск Воздушно-космической обороны и командование Дальней авиацией" - сказал министр обороны Сергей Шойгу.

В рамках учений с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь", которая успешно поразила цель на Камчатке. Два пуска ракет провели подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов, издание называет их успешными.

Кроме того, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения РФ "Тула" и ТФ "Подольск" запустили ракеты из подводного положения из акватории Баренцева и Охотского морей.

"По данным телеметрии и постов наблюдения, головные части ракет прибыли в назначенное время на полигоны Чижа на севере России и Кура на северо-востоке России", - цитирует РИА Новости представителя Минобороны РФ.

Кроме того, стратегический бомбардировщик Ту-95МС осуществил револьверный пуск шести крылатых ракет по наземным целям, которые имитировали объекты военной инфраструктуры противника.

Сообщается, что Путин "дал положительную оценку уровню подготовки российских Вооруженных сил".

"Мы все имели возможность убедиться в высокой готовности и слаженности действий группировки стратегических наступательных и оборонительных сил страны", - сказал президент России на встрече с главами Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, которые тоже посетили эту тренировку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил восхищение данными учениями, сказав Путину, что "такую тренировку Вооруженные силы не могли себе позволить даже во времена Советского Союза".

"Она очень показательна, свидетельство того, что России есть чем защищаться, есть чем нанести удар тем, кто хочет здесь погреть руки, на российской территории и решить свои вопросы", - цитирует российский телеканал Лукашенко.