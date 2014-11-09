В Каталонии проходит референдум о независимости, не имеющий юридической силы (фоторепортаж)

В испанской провинции Каталония сегодня проходит неформальный референдум по вопросу о независимости, передает русская служба Би-Би-Си.

19 сентября региональный парламент большинством в 106 голосов против 28 проголосовал за референдум. Конституционный суд Испании признал это решение противоречащим конституции страны.

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Однако президент Каталонии Артур Мас настоял на символическом голосовании, результаты которого не будут иметь юридической силы, и предостерег центральное правительство от попыток воспрепятствовать его проведению, назвав их "прямым наступлением на демократию".

Опрос организуется силами примерно 40 тысяч волонтеров без государственного финансирования.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой накануне подчеркнул, что любой его исход не возымеет практических последствий, призвал каталонцев "обратиться к здравому смыслу" и пообещал переговоры о расширении автономии региона в рамках Конституции.

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В субботу во многих населенных пунктах Каталонии прошли митинги под противоположными лозунгами. Акция сторонников независимости в Барселоне завершилась незначительной стычкой с полицией. Пострадавших и задержанных не было.

Справка. Каталония - сравнительно небольшая по площади, но экономически развитая провинция на северо-востоке Испании со столицей в Барселоне. Каталонцы составляют примерно 16% населения страны (7,5 миллиона человек), у них свой язык и своя культура.