В Москве у Центробанка активист ел рубли и запивал их газировкой (видео)

Участник арт-движения "Синий Всадник" Олег Басов съел несколько сторублевых банкнот и запил их американской газировкой Pepsi на входе в здание ЦБ. На груди у него был плакат с курсом рубля по отношению к доллару и евро, сообщают "Грани.ру".

Сам Олег Басов пояснил акцию протестом против унизительного падения российской валюты. "Рубль обесценивается, превращается в дешевую закусь", - отметил активист.