В Москве у Центробанка активист ел рубли и запивал их газировкой (видео)
00:43, 09 ноября 2014Мир
0 0
Одиночная акция "Пожирание рубля" состоялась в субботу у здания центрального банка РФ - Банка России.
В Москве прошел одиночный митинг против обесценивания рубля фото progorodsamara.ru
Участник арт-движения "Синий Всадник" Олег Басов съел несколько сторублевых банкнот и запил их американской газировкой Pepsi на входе в здание ЦБ. На груди у него был плакат с курсом рубля по отношению к доллару и евро, сообщают "Грани.ру".
Сам Олег Басов пояснил акцию протестом против унизительного падения российской валюты. "Рубль обесценивается, превращается в дешевую закусь", - отметил активист.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter