ЕС планирует обязать соцсети предоставлять данные о пользователях в течение 10 дней - СМИ

Еврокомиссия планирует усилить давление на технологические компании, которые собирают так называемые электронные доказательства, необходимые для уголовных расследований, независимо от того, где компании расположены или где хранятся данные.

Владельцы программ обмена сообщениями и другие цифровые службы будут вынуждены предоставлять данные своих пользователей по запросу правоохранительных органов стран ЕС в течение 10 дней или в течение шести часов в чрезвычайных ситуациях.

Соответствующие положения содержатся в проекте Еврокомиссии, сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Еврокомиссия планирует усилить давление на технологические компании, которые собирают так называемые электронные доказательства, необходимые для уголовных расследований, независимо от того, где компании расположены или где хранятся данные.

Под новые правила подпадают социальные сети, такие как Twitter и Facebook, поставщики "облачных сетей", реестры доменных имен и регистраторы, а также "цифровые рынки, которые позволяют потребителям и / или трейдерам заключать однородные транзакции", такие как пользовательские форумы на платформах электронной коммерции.

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Планируется, что реформа будет объявлена ​​17 апреля. Еврокомиссия обосновывает свое предложение "экспоненциальным увеличением использования онлайн-сервисов и приложений", которыми иногда "злоупотребляют" для совершения преступлений.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах.

В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.