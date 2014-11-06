Вооруженные силы Швеции проведут учения по защите Стокгольма

Ключевой причиной проведения учений является ухудшение ситуации безопасности в регионе, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Expressen.

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Кроме того, как отмечается, в этом году вооруженные силы Швеции получили на 100 млн крон больше для проведения подобных учений. "Это означает, что мы можем практиковать больше и поэтому, собственно, проводим обучение в Стокгольме", - отметил полковник вооруженных сил Кристер Тистам.

"Одна из главных задач, стоящих перед воинскими подразделениями является защита столицы страны, и важно, что мы проверим на практике нашу способность работать в Стокгольме", - добавил он.

Ожидается, что в учениях примут участие 600 военных. Предполагается также использование военного транспорта.

Отметим, что в октябре шведские войска проводили масштабную разведывательную операцию в Балтийском море в 50 км от Стокгольма по поиску "иностранной подводной активности".