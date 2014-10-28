В Швеции признались, что выдумали историю с российской подлодкой

Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на западные издания.

Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter запросили в военно-морской разведке копию записи якобы перехваченных сигналов. Как правило, такая информация полностью или частично конфиденциальна и при запросе выдается только формальная ссылка на реквизиты нужного документа, то есть возможность ознакомится с той или иной информацией есть не всегда.

Если ссылка не выдается, то данное решение можно обжаловать в административном порядке. В этот раз, отмечает газета, разведчики не предоставили никаких данных, так как никаких перехватов вообще не было.

"Я думаю, мне так же интересно, как и вам, почитать о русском сигнале о помощи. Но ничего подобного нет, информация неверна", - заявил изданию неназванный высокопоставленный представитель разведки. По его словам, вся эта история является не более чем слухами и чьими-то фантазиями.

Представители ВС Швеции сообщили об "иностранной подводной деятельности" в районе Стокгольмского архипелага 17 октября. При этом официально никаких подтверждений того, что власти северного европейского государства разыскивают в своих прибрежных водах именно российскую подлодку, не поступало. Версию о субмарине, которая может терпеть бедствие, передали шведские СМИ. В минобороны Швеции не исключали, что неопознанным объектом может быть как субмарина, так и "ныряльщик, использующий некий подводный аппарат типа мопеда", или даже "дайвер".

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В Москве все слухи сразу опровергли. В российском Министерстве обороны заявили, что объект, который ищут в водах Швеции, не может быть подлодкой РФ, так как все они находятся далеко от места, откуда якобы поступил сигнал.

Поисковая операция продолжалась почти две недели, однако не дала никаких результатов, если не считать целой волны злободневных шуток в прессе. Фарсом назвала происходящее и The Guardian, пошутившая, что "за российской мини-подлодкой гоняется шведский мини-флот". В итоге Швеции пришлось признать поиски бесплодными, и 24 октября операцию было решено прекратить.

Ранее командующий Военно-морскими силами страны контр-адмирал Андерс Гренстадт заявил, что на поиски потратили 2,2 миллиона евро. При этом он предположил, что разыскиваемый объект, скорее всего, покинул внутренние воды Швеции. "Сам я считаю, что речь идет о небольшом корабле", - отметил Гренстадт.