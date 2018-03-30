Франция предложила посредничество в конфликте между Турцией и курдами

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с членами сирийских демократических сил, он выразил надежду на проведение диалога между Турцией и бойцами.

Франция предложила выступить посредником в конфликте между Турцией и курдами на севере Сирии.

Об этом сообщает BBC.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с членами сирийских демократических сил, он выразил надежду на проведение диалога между Турцией и бойцами.

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Напомним, 20 января на территории Сирии началась операция турецкой армии "Оливковая ветвь" . Ее главной целью является очищение сирийского района Африн от сирийских курдов. По информации генерального штаба, операция направлена на установление "стабильности и безопасности вдоль границ Турции и региона, а также для защиты сирийского населения от террористического гнета и жестокости".

В марте в турецкой армии заявили, что взяли Африн под полный контроль.