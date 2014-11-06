В "великой России" определят, кто такие русские и как они "объединяют другие национальности"

Об этом заявил глава РПЦ Кирилл, являющийся по совместительству главой "собора", передает РИА Новости.

Открытие собора, посвященного теме "Единство истории, единство народа, единство России" состоится 11 ноября.

"Что касается перспектив работы, то на XVIII Соборе на обсуждение предлагается так называемая Декларация русской идентичности, которая призвана раскрыть понятие русскости как явления", — сказал патриарх, добавив, что это "очень серьезная заявка, серьезная тема".

Читайте такжеРоссия планирует дальнейшую экспансию в Европе - эксперт"Считаю, что своевременно говорить об этом, потому что русскость как фактор, объединяющий другие национальности и создающий единое пространство для огромной страны сегодня, — как и вчера, как и всегда за время существования великой России как многонационального государства, — является важнейшим фактором, сохраняющим нашу страну, сохраняющим ее статус", — отметил патриарх.

Он выразил надежду, что на заседании XVIII ВРНС будет "еще раз заявлено и обосновано, что русский народ является важнейшим субъектом межнациональных отношений в России".