Словения также решила отозвать своего посла из России

16:15, 29 марта 2018
Мир
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REUTERS

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«В связи с недавними событиями в Великобритании Словения отзывает в Любляну своего посла в России для консультаций», - написал в "Tвиттере" премьер-министр страны Миро Церар.

Как сообщал УНИАН, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией объявили США, Австралия, Канада, Украина, Грузия и большинство стран ЕС. Об отзыве своих послов также заявил ряд стран. Эти меры были приняты в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ответственность за инцидент Лондон возложил на Москву.

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