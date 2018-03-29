Словения также решила отозвать своего посла из России

Эта мера предпринята в связи с недавними событиями в Великобритании, связанными с отравлением бывшего агента Сергея Скрипаля.

Словения отзывает посла из России для консультаций в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

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«В связи с недавними событиями в Великобритании Словения отзывает в Любляну своего посла в России для консультаций», - написал в "Tвиттере" премьер-министр страны Миро Церар.

Как сообщал УНИАН, о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией объявили США, Австралия, Канада, Украина, Грузия и большинство стран ЕС. Об отзыве своих послов также заявил ряд стран. Эти меры были приняты в ответ на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ответственность за инцидент Лондон возложил на Москву.