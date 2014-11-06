ООН не хватает ресурсов для борьбы с Эболой - BBC

Руководитель миссии ООН, направленной на борьбу с Эболой, рассказал, что у них до сих пор нет необходимых ресурсов для борьбы со смертельным вирусом, сообщает BBC Украина.

"Нам нужно больше ресурсов, чтобы мы могли покрыть больше территорий и победить болезнь, где бы она не была", - сказал Тони Банбери, руководитель миссии ООН, в интервью ВВС.

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Он добавил, что главной задачей является свести к нулю случаи заражения Эболой.

По словам Тони Банбери, срочно нужно больше помощи, несмотря на значительные взносы Великобритании, Китая, Кубы и США.

Недавно представитель ООН посетил три страны, которые наиболее пострадали от вспышки лихорадки - Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от Эболы погибли 4818 человек. 27 смертей зафиксированы вне этих трех стран Западной Африки.

Господин Банбери отметил, что благодаря помощи Британии, в Сьерра-Леоне в среду открылся новый центр для больных Эболой.

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США, Китай и Куба отправили в пораженные страны значительное количество солдат и медиков, добавил представитель ООН.

Сообщается, что президент США Барак Обама планирует запросить у конгресса 6,2 млрд долларов на борьбу с Эболой в Западной Африке и для предотвращения распространения вируса в США.

Всемирная организация здравоохранения в своем последнем докладе сообщила о более 13 тысяч случаев заражения вирусом и почти 5 тысяч смертельных.