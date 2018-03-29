МЧС установило точный источник возгорания в ТРЦ в Кемерово - СМИ

По данным источника МЧС, очаг находился в скрытой полости между этажами. В этом месте проходил силовой кабель.

Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» свидетельствуют о возгорании в полости между этажами. В этом месте проходил силовой кабель.

Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на источник в МЧС.

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Согласно предварительным результатам первого этапе пожарно-технической экспертизы, очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, рассказал источник в ГУ МЧС по Кемеровской области, информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

​«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», - приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизы отправлены около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник.

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«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», - сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

По словам источника, на начальном этапе распространения огня распространение горения было зафиксировано по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением вверх на большой площади. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутристенным полостям», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.