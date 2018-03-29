Стала известна дата исторической встречи Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи

В демилитаризованной зоне во время переговоров представителей КНДР и Южной Кореи определили дату встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Северная и Южная Корея во время переговоров в четверг, 29 марта, в приграничном поселке Пханмунджом договорились провести саммит.

Об этом сообщает южнокорейская информагентство Yonhap, передает DW.com. Саммит состоится 27 апреля и станет третьим таким мероприятием со времен Корейской войны 1950-53 годов. До сих пор такие саммиты проводились лишь в 2000 и 2007 годах.

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Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны еще должны будут согласовать технические детали встречи, касающиеся протокола и мер безопасности.

Также в четверг, 29 марта, японская газета Asahi сообщила, что Пхеньян и Токио ведут переговоры о проведении отдельного двустороннего саммита. Ссылаясь на собственные источники и тайный документ, газета пишет, что правительство КНДР проинформировало правящую в стране Трудовую партию Кореи о возможности саммита с Японией. По информации издания, контакт состоялся "через Всеобщее объединение корейских граждан в Японии" - фактическое посольство КНДР в Японии.

При этом японское правительство уклоняется от прямых ответов о возможности саммита с КНДР, заявляя лишь, что поддерживает связь с Северной Кореей "разными средствами и по разным случаям".