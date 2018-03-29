США заявили об уменьшении взносов в ООН
10:45, 29 марта 2018Мир
4183 0
В 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета.
Иллюстрация / REUTERS
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные штаты сократят взносы в бюджет организации.
Об этом сообщает Associated Press.
«Миротворчество — это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий», — сказала Хейли.
Читайте такжеПосол США в России объяснил причину жесткой реакции на "дело Скрипаля"
Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.
Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.
Ранее Хейли объяснила отказ в финансовой помощи Пакистану.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter