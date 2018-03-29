США заявили об уменьшении взносов в ООН

10:45, 29 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

«Миротворчество — это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий», — сказала Хейли.

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Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета.

Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.

Ранее Хейли объяснила отказ в финансовой помощи Пакистану.

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Теги: #США#ООН#взнос