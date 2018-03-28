Автосалон в Петербурге загорелся во время проверки противопожарной сигнализации

При пожаре в автосалоне в Петербурге никто не пострадал.

В результате пожара в автосалоне Санкт-Петербурга никто не пострадал.

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Об этом сообщил глава Приморского района, в котором находится здание, пишет на своем канале в Telegram "Лентач".

"По словам руководства салона, пожар возник во время проверки противопожарной сигнализации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автосалон в Приморском районе Петербурга днем 28 марта тушили по повышенному номеру сложности. Из горящего здания были эвакуированы 100 человек. Отмечалось, что огонь перекинулся на припаркованные машины.