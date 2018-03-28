Черный столб дыма: в Петербурге горит автоцентр Hyundai (фото, видео)
В среду, 28 марта, в Санкт-Петербурге загорелся автоцентр Hyundai.
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Информации о пострадавших пока нет, пишет в своем Telegram-канале "Лентач". О пожаре в салоне сообщает и Varlamov news и публикует фото с места происшествия.
Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, возгорание возникло на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.
По последним данным, в результате пожара погибли как минимум 64 человека, в том числе много детей, а также 200 животных из контактного зоопарка.
#новость#молния#рольф#петербург#сейчас на Савушкина горит автоцентр. Какая-то странная весна в этом году. @fontanka_news не знаете что случилось? #пожарpic.twitter.com/84aOutSvct— Саша (@sashaschure) March 28, 2018