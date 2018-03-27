В ТЦ в Кемерово потушили новый пожар - СМИ

На первом этаже ТЦ из-под одного из эскалаторов пошел дым.

В кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" снова пожар.

Спасателям приказали срочно покинуть часть помещений. Об этом пишет в своем Telegram-канале Mash.

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"К очагу подают пожарные стволы. Из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым", - говорится в сообщении.

"Новое возгорание в "Вишне" удалось потушить быстро. Общая площадь была всего 5 кв.метров. Всем разрешено снова вернуться в ТЦ", - сообщил Mash через 9 минут после сообщения о новом пожаре.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.