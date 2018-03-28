"Беспокоимся за кино": в Сети появилась переписка работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара

13:33, 28 марта 2018
Мир
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ТЦ &quot;Зимняя вишня&quot; во время пожара 25 марта / REUTERS

Материал опубликован в Telegram-канале Mash.

«Это скрины из закрытого чата "Зимней Вишни". Участники - директор Судденок, билетеры, охрана и другие герои трагедии. Публикуется впервые. Здесь все - первое сообщение о пожаре, паника и полный хаос», – говорится в сопроводительном сообщении.

фото t.me/breakingmash

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что специалисты пожарной лаборатории МЧС России выяснили, откуда и как начался пожар, унесший жизни 64 человек. Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро занялась и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак. 

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