"Беспокоимся за кино": в Сети появилась переписка работников ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара

Участники закрытого чата ТЦ "Зимняя вишня" - директор Судденок, билетеры, охрана и другие сотрудники.

В Сети появились скриншоты переписки из закрытого чата кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара.

Материал опубликован в Telegram-канале Mash.

«Это скрины из закрытого чата "Зимней Вишни". Участники - директор Судденок, билетеры, охрана и другие герои трагедии. Публикуется впервые. Здесь все - первое сообщение о пожаре, паника и полный хаос», – говорится в сопроводительном сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что специалисты пожарной лаборатории МЧС России выяснили, откуда и как начался пожар, унесший жизни 64 человек. Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дермантиновая обшивка быстро занялась и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак.